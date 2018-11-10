Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da start alacak. Tivibu Spor 2'nin yayınlayacağı maçın bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda dizinde sakatlık bulunan İlkan'ın forma giymesi bekleniyor. Hafta içinde FIBA Europe Cup C Grubu'nda Spirou Basket'i 90-72 yenerek liderliği ele geçiren Karşıyaka, ligde ise bu sezon 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Darüşşafaka ise ligde 4 haftayı tek galibiyetle geçti.