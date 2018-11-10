Pınar Karşıyaka evinde oynuyor – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    evinde oynuyor

    Pınar Karşıyaka evinde oynuyor

    'nde üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta 'a deplasmanda yenilerek fren yapan , yarın evinde Tekfen'i konuk edecek.

    'nde üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta 'a deplasmanda yenilerek fren yapan , yarın evinde Tekfen'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da start alacak. Tivibu Spor 2'nin yayınlayacağı maçın bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda dizinde sakatlık bulunan İlkan'ın forma giymesi bekleniyor. Hafta içinde FIBA Europe Cup C Grubu'nda Spirou Basket'i 90-72 yenerek liderliği ele geçiren Karşıyaka, ligde ise bu sezon 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Darüşşafaka ise ligde 4 haftayı tek galibiyetle geçti.

    1. 10.11.2018 14:46
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