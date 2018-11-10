Pınar Karşıyaka evinde oynuyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da start alacak. Tivibu Spor 2'nin yayınlayacağı maçın bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda dizinde sakatlık bulunan İlkan'ın forma giymesi bekleniyor. Hafta içinde FIBA Europe Cup C Grubu'nda Spirou Basket'i 90-72 yenerek liderliği ele geçiren Karşıyaka, ligde ise bu sezon 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Darüşşafaka ise ligde 4 haftayı tek galibiyetle geçti.
- 10.11.2018 14:46
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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