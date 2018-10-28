Beşiktaş evinde farka gitti! – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    evinde farka gitti!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> evinde farka gitti!

    'nin 3'üncü haftasında , evinde 'ni 33 sayı farkla 93-60 yendi.)

    'nin 3'üncü haftasında , evinde 'ni 33 sayı farkla 93-60 yendi.)

    SALON: BJK Akatlar
    HAKEMLER: Aydın Karaçam, Yiğit Gönültaş, Sedef Yarıcı
    : Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Siyahdemir 3, Mircheva 11, Mitchell 26, Akhator 22, Bahar Çağlar 8, Bahar Yapar 2, Epoupa 10, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Melek Uzunoğlu
    : Fall 4, Kardelen Gezgin 3, Feride Şevval Akalan 11, İlayda Güner 12, Watkins 17, Yasemin Güneş 3, Hande Güven 2, Eylül Minez, Gülse Uğur 8, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice Sönmez
    1. Periyot: 30-20
    Devre: 57-35
    3. Periyot: 81-53

    1. 28.10.2018 18:12
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