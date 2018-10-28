Beşiktaş evinde farka gitti!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, evinde İstanbul Üniversitesi'ni 33 sayı farkla 93-60 yendi.)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, evinde İstanbul Üniversitesi'ni 33 sayı farkla 93-60 yendi.)
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Aydın Karaçam, Yiğit Gönültaş, Sedef Yarıcı
BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Siyahdemir 3, Mircheva 11, Mitchell 26, Akhator 22, Bahar Çağlar 8, Bahar Yapar 2, Epoupa 10, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Melek Uzunoğlu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Fall 4, Kardelen Gezgin 3, Feride Şevval Akalan 11, İlayda Güner 12, Watkins 17, Yasemin Güneş 3, Hande Güven 2, Eylül Minez, Gülse Uğur 8, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice Sönmez
1. Periyot: 30-20
Devre: 57-35
3. Periyot: 81-53
- 28.10.2018 18:12
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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