FIBA milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı övdü
NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde performanslarıyla öne çıkan 21 yaş altındaki en iyi 21 basketbolcu arasında yer aldı.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki performansı nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nden (FIBA) övgü aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA'nın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde performanslarıyla öne çıkan 21 yaş altındaki en iyi 21 sporcuyu belirlediği bildirildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın formasını giyen 21 yaşındaki Furkan Korkmaz'ın da listeye 4'üncü sıradan girdiği ifade edildi.
Furkan Korkmaz, A Milli Basketbol Takımı'nın 80-66 galip geldiği Ukrayna maçında 21 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve 1 asistlik performans sergilemişti. Milli basketbolcu, ay-yıldızlıların İsveç'i 77-52 mağlup ettiği karşılaşmada ise 23 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile oynamıştı.
- 27.7.2018 13:59
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