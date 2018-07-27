FIBA milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı övdü – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    milli basketbolcu 'ı övdü

    FIBA milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı övdü

    ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen , 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde performanslarıyla öne çıkan 21 yaş altındaki en iyi 21 basketbolcu arasında yer aldı.

    Milli basketbolcu , 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki performansı nedeniyle Uluslararası Federasyonları Birliği'nden () övgü aldı.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA'nın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde performanslarıyla öne çıkan 21 yaş altındaki en iyi 21 sporcuyu belirlediği bildirildi.

    Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Philadelphia 76ers'ın formasını giyen 21 yaşındaki Furkan Korkmaz'ın da listeye 4'üncü sıradan girdiği ifade edildi.

    Furkan Korkmaz, A Milli Basketbol Takımı'nın 80-66 galip geldiği Ukrayna maçında 21 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve 1 asistlik performans sergilemişti. Milli basketbolcu, ay-yıldızlıların İsveç'i 77-52 mağlup ettiği karşılaşmada ise 23 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile oynamıştı.

    1. 27.7.2018 13:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIBA milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı övdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN