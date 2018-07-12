Avrupa’da rakipler belli oldu – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Avrupa’da rakipler belli oldu

    Avrupa’da rakipler belli oldu
    'nde mücadele edecğimiz rakipler belli oldu. A Grubu: Banvit, Riesen (), Avellino (), Anwil (Polonya), Le Mans (), Ventspils (). C Grubu: , Bamberg (), Nymburk (Çekya), AEK (), Fuenlabrada (), Hapoel ().
    1. 12.7.2018
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