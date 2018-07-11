Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan'dan ABD'li oyuncu Kyle Weems'i transfer etti.
Yeni sezon öncesi ilk transferi ABD'li Demonte Harper'i kadrosuna dahil ederek gerçekleştiren TOFAŞ, ikinci transferini de kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Kyle Weems'i alarak yaptı.
Son iki sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giyen 1,98 metre boyundaki ABD'li basketbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığı bildirildi.
- 11.7.2018 12:21
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
TOFAŞ'ta transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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