TOFAŞ'ta transfer – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    'ta

    TOFAŞ'ta transfer

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 'dan 'li oyuncu 'i etti.

    temsilcisi, 'dan 'i kadrosuna dahil etti

    Yeni sezon öncesi ilk transferi 'li Demonte Harper'i kadrosuna dahil ederek gerçekleştiren , ikinci transferini de kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Kyle Weems'i alarak yaptı.

    Son iki sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giyen 1,98 metre boyundaki ABD'li basketbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

    1. 11.7.2018 12:21
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