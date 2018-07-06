Pınar Karşıyaka, listesindeki guard Erving Walker'la pazarlıkta
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Walker ile pazarlıkta

    Pınar Karşıyaka Walker ile pazarlıkta

    , listesindeki guard 'la pazarlıkta

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getirip iç transferde , dış transferde ise Muratbey 'tan Tayfun Erülkü, Demir İnşaat Büyükçekmece'den 'la sözleşme imzalayan , listesindeki guard 'la pazarlıkta. Walker'a şartlarını sunan Kaf-Kaf, tecrübeli oyun kurucunun teklifi kabul etmesini bekliyor. Yeşil-kırmızılılar, transferi ancak oyuncu sundukları teklifi kabul ederse gerçekleştirecek.

    Karşıyaka'nın geçtiğimiz sezonlarda da etmek istediği 28 yaşında, 1.72 boyundaki oyun kurucu, kariyerinde 'da Elan Chalon, Dijon, Strasbourg, 'da Veroli ve Polonya'da Stelmet formalarını da giydi. Walker, geçen sezon ligde 18.5 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, FIBA Europe Cup'ta 15.8 sayı, 1.6 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturdu. Geçen sezon All-Star maçında 30 sayı atarak en skorer oyuncu olan Walker, Karşıyaka deplasmanında ise 34 sayı, 5 ribaund, 10 asistle oynadı.

    1. 6.7.2018 15:04
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