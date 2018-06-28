Bekle bizi Çin – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bekle bizi

    Bekle bizi Çin

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 5. maçında bugün 'da ile karşılaşacak.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 5. maçında bugün 'da ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den yayınlanacak. 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşayan milliler, ikinci sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibin konuk edeceği Ukrayna ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubun zirvesinde yer alıyor.

    İLK 3 VİZEYİ ALIYOR
    Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda 32 ülke, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da 'de yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak. Milliler, 1 Temmuz Pazar günü ise grubundaki 6. ve son maçında yine Ankara'da 'le kozlarını paylaşacak.

    CEDİ'DEN UKRAYNA'YA GÖZDAĞI
    NBA'de Cleveland'da oynayan milli takımımızın yıldızı , 'deki maçlarda daha iyi bir basketbol sergilediklerini söyledi. Cedi, "Önümüzdeki iki maç da böyle olacak, o maçları sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    1. 28.6.2018
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