Bekle bizi Çin

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 5. maçında bugün Ankara'da Ukrayna ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den yayınlanacak. 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşayan milliler, ikinci sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibin konuk edeceği Ukrayna ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubun zirvesinde yer alıyor.



İLK 3 VİZEYİ ALIYOR

Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda 32 ülke, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'de yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak. Milliler, 1 Temmuz Pazar günü ise grubundaki 6. ve son maçında yine Ankara'da İsveç'le kozlarını paylaşacak.



CEDİ'DEN UKRAYNA'YA GÖZDAĞI

NBA'de Cleveland'da oynayan milli takımımızın yıldızı Cedi Osman, Türkiye'deki maçlarda daha iyi bir basketbol sergilediklerini söyledi. Cedi, "Önümüzdeki iki maç da böyle olacak, o maçları sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.