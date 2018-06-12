LeBron James'ten Cedi Osman açıklaması

NBA final serisinde, son yıllardaki en büyük rakibi Golden State Warriors'a 4-0'la süpürülen Clevelan Cavaliers'te LeBron James'in geleceği gündemdeki sıcaklığını koruyor. Birçok takımla adı anılan 'Kral' lakaplı oyuncu, serinin son maçında bitime 4 dakika kala yerini Cedi Osman'a bırakmıştı. Taraftarlardan veda edercesine alkış alan Lebron ile ilgili Cedi Osman, "Kalacağına inanmaya devam edeceğim" dedi. Olası veda hakkında konuşan milli basketbolcumuz, "Tabii ki ayrılırsa bu kötü olur. Eğer ayrılırsa kesinlikle üzüleceğim." şeklinde konuştu. Lebron James'in "Benim adamım" dediği Cedi, LeBron yerine oyuna dahil olurken Cavaliers tarihinde özel bir anın parçası olduğunu farkında olduğunu şu ifadelerle dile getirdi: "Biliyorum, biliyorum. Bu benim için de özel bir andı. Tüm sezon benim için özeldi. Özellikle LeBron ile birlikte oynamak. Benim için inanılmaz bir yıl oldu. Şampiyonluğa ve yüzüğe yalnızca 4 maç kadar uzaktaydık. Umarım gelecek sezon aynı takımla daha güçlü bir şekilde geri döneriz."



LEBRON İCİN SEFERBER OLDULAR

NBA'de sezonun tamamlanmasıyla bütün gözler transfer dönemine çevrilmeye başlandı. Doğal olarak Cleveland Cavaliers'la sözleşmesi biten LeBron James için de savaş başlamış oldu. Bazı NBA oyuncuları, 'King James' için sosyal medya üzerinden ikna turlarına başladı. Bunun ilk öncüsü ise Philadelphia 76ers'in yıldızı Joel Embiid oldu. LeBron'u Twitter'dan etiketleyen Embiid, "Sürece güven! Kendine yeni bir bakış bul" diyerek süper starı Philadelphia'ya davet etti. San Antonio Spurs'un genç oyuncusu Dejounte Murray de, kişisel twitter adresinden LeBron'un Spurs forması giydiği bir paylaşımda bulundu.



SON SANİYE BASKETİNİ CEDİ İLE KUTLAMIŞTI

Son saniye basketlerinin ardından sürekli Cedi Osman'la sevinen LeBron James, konferans finaline yükseldikleri Indiana maçının ardından; "Adamımı bir kez daha buldum. Cedi, benim adamım ve benim çaylağım. O, her zaman doğru zamanda ve doğru yerde oluyor" ifadelerini kullanmıştı.