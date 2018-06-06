Raymar Morgan'a para cezası – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    'a para cezası

    <a href="/index/raymar-morgan?id=0661fa3e-fa69-4fcf-8624-a9903d50f94b" class="" rel="tag">Raymar Morgan</a>'a para cezası

    Doğuş ile TOFAŞ arasında oynanan play-off final serisi ilk maçında oyundan ihraç edilen TOFAŞlı basketbolcu , 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

    Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Morgan'ın rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017-2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınması üzerine 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği açıklandı.
    Morgan, ile TOFAŞ arasında yarın saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak serinin ikinci maçında forma giyebilecek.
    TBF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "TOFAŞ Spor Kulübü basketbolcusu Jeffrey 'ın, 05.06.2018 tarihinde İstanbul'da oynanan Doğuş - TOFAŞ Play-Off Final müsabakasındaki rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017-2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2'nci ve 33/4'üncü maddeleri gereğince 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

    1. 6.6.2018 20:07
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