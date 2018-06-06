Raymar Morgan'a para cezası
Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında oyundan ihraç edilen TOFAŞlı basketbolcu Raymar Morgan, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Morgan'ın rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017-2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınması üzerine 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği açıklandı.
Morgan, Fenerbahçe ile TOFAŞ arasında yarın saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak serinin ikinci maçında forma giyebilecek.
TBF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "TOFAŞ Spor Kulübü basketbolcusu Jeffrey Raymar Morgan'ın, 05.06.2018 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasındaki rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017-2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2'nci ve 33/4'üncü maddeleri gereğince 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
- 6.6.2018 20:07
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Raymar Morgan'a para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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