Basketbolda hakem klasmanları belli oldu – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    hakem klasmanları belli oldu

    <a href="/index/basketbolda?id=b88f8b41-c7bd-4b37-90ff-68c42c75b6df" class="" rel="tag">Basketbolda</a> hakem klasmanları belli oldu

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) , 2018-2019 sezonunda lig müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

    TBF'den yapılan açıklamaya göre A klasmanda 34, B klasmanda 66 ve C klasmanda 220 hakem yer aldı.

    2018-2019 sezonunda A klasmanda görev yapacak hakemler şöyle:

    Altuğ Köselerli, Aytuğ Ekti, , Kerem Baki, Mehmet Şahin, Özlem Yalman, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Erşan Kartal, Ahmet Tatlıcı, Can Mavisu, , Fatih Arslanoğlu, Halit Can Cihan, Kaan Büyükçil, Mehmet Karabilecen, Mehmet Keseratar, Ozan Çakar, Özge Şentürk, Semih Vural, Serhat Büker, Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Sinem Tetik, Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Ersan Ergüler, Kazım Çetin, Polat Parlak, Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Köseoğlu, Ali Şakacı, Alper Özgök, Duhan Köyiçi.

    1. 5.6.2018 22:46
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