Basketbolda hakem klasmanları belli oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu, 2018-2019 sezonunda lig müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamaya göre A klasmanda 34, B klasmanda 66 ve C klasmanda 220 hakem yer aldı.
2018-2019 sezonunda A klasmanda görev yapacak hakemler şöyle:
Altuğ Köselerli, Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Kerem Baki, Mehmet Şahin, Özlem Yalman, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Erşan Kartal, Ahmet Tatlıcı, Can Mavisu, Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Halit Can Cihan, Kaan Büyükçil, Mehmet Karabilecen, Mehmet Keseratar, Ozan Çakar, Özge Şentürk, Semih Vural, Serhat Büker, Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Sinem Tetik, Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Ersan Ergüler, Kazım Çetin, Polat Parlak, Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Köseoğlu, Ali Şakacı, Alper Özgök, Duhan Köyiçi.
- 5.6.2018 22:46
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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