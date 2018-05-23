Fenerbahçe Doğuş seride öne geçti | Fenerbahçe Doğuş: 81 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 66

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 25 Mayıs Cuma günü saat 18.15'te Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 81-66 yenerek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final dönüşü play-off serisine odaklanmanın zor olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son dört senedir THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden gelip buraya motive olmak ve enerji vermek kolay değil. Karşılaşmaya sadece bir idmanla hazırlandık. Oyuncularıma bugün gösterdikleri agresiflik için teşekkür ediyorum. Birkaç kolay atış kaçırdık onun dışında çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Sakarya Büyükşehir Basketbol sonuna kadar savaşan bir takım. Bugün de çok iyi oynadılar. Şu an durum 1-0 ama deplasmanda zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Salonumuza gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bir kere daha takımı ve oyuncuları desteklediler. THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yaptığımız her şeyin farkındalar onlara teşekkür ediyorum."

- Ernak: "Mücadele etmeyi bırakan bir takım değiliz"

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak ise hücumda istediklerini yapamadıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Doğuş'u kutlayan Ernak, "Mücadele etmeyi bırakan bir takım değiliz. Bugün hücum kalitemiz maçı kazanmaya yeterli değildi. Serbest atış çizgisinden yüzdemiz çok düşüktü. Yüzde 28'lik üçlük yüzdesiyle oynadık. Bu kadar kötü hücum ederek Fenerbahçe'yi yenemezsiniz. Cuma günü rakibimizin karşısına daha hazır bir şekilde çıkacağız." ifadelerini kullandı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, İsmail Aydın, Kerem Baki

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed, Nunnally 15, Datome 10, Vesely 12, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson 8, Melih Mahmutoğlu 5, Sinan Güler, Sloukas 8, Melli 15

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Harris 9, Jones 14, James Metecan Birsen 4, Boothe 6, Fall 6, Can Korkmaz, Jankovic 11, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı, Lopez 16

1. Periyot: 23-20

Devre: 44-30

3. Periyot: 59-54

Diskalifiye: 23 Jones (Sakarya Büyükşehir Basketbol)