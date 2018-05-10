Batı’da finalin adı Houston-GSW – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Batı’da finalin adı -

    Batı’da finalin adı <a href="/index/houston?id=00cb17fb-a496-4757-be9c-53d6ab7bc807" class="" rel="tag">Houston</a>-<a href="/index/gsw?id=bcc614c1-5134-4557-88d9-25f006848bef" class="" rel="tag">GSW</a>

    'de Batı Konferansı finalistleri belli oldu. Yarı final maçında , evinde Utah'ı 112-102 yenerek seriyi 4-1'e getirdi. 'da Chris Paul; 41 sayı, 10 asist, 7 sayıyla tarihine geçtiği maçta takımını finale taşıdı. Diğer müsabakada ise son şampiyon , New Orleans'ı 113-104 yendi ve seriyi 4-1 yaptı. , üst üste 4. kez adını konferans finaline yazdırmayı başardı.

    1. 10.5.2018
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