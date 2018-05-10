NBA'de Batı Konferansı finalistleri belli oldu. Yarı final maçında Houston, evinde Utah'ı 112-102 yenerek seriyi 4-1'e getirdi. Houston'da Chris Paul; 41 sayı, 10 asist, 7 sayıyla NBA tarihine geçtiği maçta takımını finale taşıdı. Diğer müsabakada ise son şampiyon GSW, New Orleans'ı 113-104 yendi ve seriyi 4-1 yaptı. GSW, üst üste 4. kez adını konferans finaline yazdırmayı başardı.