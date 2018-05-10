NBA'de Batı Konferansı finalistleri belli oldu. Yarı final maçında Houston, evinde Utah'ı 112-102 yenerek seriyi 4-1'e getirdi. Houston'da Chris Paul; 41 sayı, 10 asist, 7 sayıyla NBA tarihine geçtiği maçta takımını finale taşıdı. Diğer müsabakada ise son şampiyon GSW, New Orleans'ı 113-104 yendi ve seriyi 4-1 yaptı. GSW, üst üste 4. kez adını konferans finaline yazdırmayı başardı.
- 10.5.2018
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
Batı’da finalin adı Houston-GSW haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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