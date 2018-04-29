Indiana, Cedi’yi üzdü – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Indiana, Cedi’yi üzdü

    Indiana, Cedi’yi üzdü

    NBA Doğu Konferansı play-off'larında , konuk ettiği Cleveland'ı 121-87 mağlup ederek seride skoru 3-3'e getirdi.

    NBA Doğu Konferansı play-off'larında , konuk ettiği Cleveland'ı 121-87 mağlup ederek seride skoru 3-3'e getirdi. Oladipo 28 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Cavaliers'ta LeBron James 22 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla oynarken; 8 dakika sahada kalan 2 sayı ve 1 top çalmayla oynadı. Doğu konferansındaki diğer maçta Washington'u 102-92 mağlup eden Toronto seriyi 4-2'ye getirerek final çıktı. Batı'da ise , konuk ettiği Oklahoma'yı 96-91 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve yarı finale yükseldi.
    1. 29.4.2018
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