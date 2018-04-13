Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (Giresun 19 Eylül)

Yarın:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci Spor Kompleksi)

15.15 Trabzonspor-Eskişehir Basket (Hayri Gür)

17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar)

15 Nisan Pazar:

13.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)

17.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

16 Nisan Pazartesi:

19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Antakya)

14.00 Fenerbahçe-Adana ASKİ (Metro Enerji)

14.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

14.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

14.00 Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)



Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.30 Ankara DSİ-OGM Ormanspor (Ankara)

17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Düzce Belediyespor (Ahmet Cömert)

Yarın:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Bandırma Kırmızı (Caferağa)

15.00 Karesispor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Kurtdereli)

16.00 Türk Telekom-Antalyaspor (TOBB ETÜ)

18.00 Afyon Belediyespor-Yalova Group Belediye (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Petkim Spor (Akhisar Belediye)

15 Nisan Pazar:

16.00 Selçuklu Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Selçuklu Belediyesi)