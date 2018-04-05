Anadolu Efes galibiyetle veda etti – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    galibiyetle veda etti

    Anadolu Efes galibiyetle veda etti

    'nin 30'uncu ve son hafta mücadelesinde deplasmanda 'nın Baskonia takımını 81-79 mağlup etti.

    'nin 30'uncu ve son hafta mücadelesinde deplasmanda 'nın Baskonia takımını 81-79 mağlup etti.

    Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 18-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren temsilcimiz Anadolu Efes, 20-14'lük periyot skoruyla ilk yarıyı 33-32 önde tamamladı.
    Üçüncü periyoda da fırtına gibi başlayan ekibi, rakip potaya 27 sayı gönderdiği çeyreği 9 sayılık farkla geçti: 51-60. Son periyotta rakibinin attığı 28 sayıya engel olamayan Anadolu Efes, buna rağmen maçı 81-79 kazandı.
    Anadolu Efes bu sonuçla birlikte bu sezonki 7'nci galibiyetini alarak THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunu son sırada tamamladı. Baskonia ise normal sezonu 16 galibiyetle 7'nci sırada tamamlayarak ligi ikinci sırada bitiren temsilcimiz Doğuş'un Son 8'deki rakibi oldu.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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