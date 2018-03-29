LeBron James tarih yazıyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    tarih yazıyor

    <a href="/index/lebron-james?id=c7c58919-df3e-4cf3-be81-7cc97f7226f5" class="" rel="tag">LeBron James</a> tarih yazıyor

    'de Cleveland forması giyen , rekorlara doymuyor.

    'de Cleveland forması giyen , rekorlara doymuyor. 20 yaşında 'de bir sezonda artı 2 bin sayı, artı 500 ribaunt ve artı 500 asist yapan yıldız basketbolcu, 33 yaşında da bu başarıyı tekrarlandı ve tek sezonda bu sayılara ulaşan en yaşla sporcu oldu.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    tarih yazıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN