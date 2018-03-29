Karşıyaka’nın umudu var – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Karşıyaka’nın umudu var

    Karşıyaka’nın umudu var

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Murcia'ya 79-65 mağlup olan P.Karşıyaka, umudunu koruyor.

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Murcia'ya 79-65 mağlup olan P.Karşıyaka, umudunu koruyor. ekibinin yıldız ismi Allen, 'daki rövanşta turu geçeceklerini belirtip, "Rakibimiz avantajlı döndü ama önümüzde 40 dakika daha var" dedi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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