Zaferin adı Galatasaray
Sarı-kırmızılılar uzun süre geride götürdüğü maçın son periyodunda bordo-mavilileri yıkmayı başardı
Galatasaray Odeabank, ligin 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 84-78 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, uzun süre geride götürdüğü karşılaşmanın son periyodunda rakibine üstünlük sağlarken, üst üste 3 maçını da kazanmayı başardı. İlk periyodu 23-22 önde kapatan Karadeniz ekibi, soyunma odasına da 47-44 üstün girdi. 3. çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken, Trabzonspor'dan Heslip, 3 sayılık atışlarda bulduğu isabet yüzdesiyle takımının öne çıkan isimlerindendi. Son bölümde oyuna ağırlığını koyan G.Saray, dış atışlardaki başarılı yüzdesiyle oyunu lehine çevirdi ve salondan zaferle ayrıldı.
"TARAFTAR OLMASA MAÇ BÖYLE BİTMEZDİ"
BİTİŞ düdüğünün ardından konuşan G.Saray Başantrenörü Oktay Mahmuti, galibiyeti hak ettikleri söyledi. Trabzon'un her alanda tehlikeli olduğunu belirten Mahmuti, "İlk çeyrekte çok fazla top kaybı yaptık ama kazanmayı başardık. Taraftarlarımızın da galibiyette önemli payı var. Bu seyirci olmasaydı belki bu maç böyle bitmeyecekti" diye konuştu.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:43
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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