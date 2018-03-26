Karşıyaka'nın konuğu Murcia – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karşıyaka'nın konuğu Murcia

    Karşıyaka'nın konuğu Murcia

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 'e kalma mücadelesini sürdüren , çeyrek final ilk maçında yarın İspanyol temsilcisi Murcia'yı konuk edecek.

    Eleme turunda başladığı organizasyonun 3. ön eleme turunda temsilcisi Alba Fehervar'ı saf dışı bıraktıktan sonra A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan , son 16 turunda ekibi PAOK'u eledi.

    Yeşil-kırmızılı ekip, 'e kalma yolunda çeyrek finalde eşleştiği Murcia ile ilk maçını yarın saat 21.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynayacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 4 Nisan Çarşamba günü 'da yapılacak.

    Normal sezonda A Grubu'nda yer alan iki ekibin mücadelelerinde Pınar Karşıyaka rakibini her iki maçta da mağlup etmişti. UCAM Murcia son 16 turunda organizasyonu geçen sene şampiyon tamamlayan Iberostar Tenerife'yi elemişti.

    ?AVRUPA'DA 190. RANDEVU
    Avrupa kupalarında 190. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 97 galibiyet, 91 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

    Bu karşılaşmalarda 14 bin 885 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 704 sayı gördü.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka'nın konuğu Murcia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN