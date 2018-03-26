Karşıyaka'nın konuğu Murcia

Eleme turunda başladığı organizasyonun 3. ön eleme turunda Macaristan temsilcisi Alba Fehervar'ı saf dışı bıraktıktan sonra A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Yunanistan ekibi PAOK'u eledi.

Yeşil-kırmızılı ekip, Dörtlü Final'e kalma yolunda çeyrek finalde eşleştiği UCAM Murcia ile ilk maçını yarın saat 21.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynayacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 4 Nisan Çarşamba günü İspanya'da yapılacak.

Normal sezonda A Grubu'nda yer alan iki ekibin mücadelelerinde Pınar Karşıyaka rakibini her iki maçta da mağlup etmişti. UCAM Murcia son 16 turunda organizasyonu geçen sene şampiyon tamamlayan Iberostar Tenerife'yi elemişti.



?AVRUPA'DA 190. RANDEVU

Avrupa kupalarında 190. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 97 galibiyet, 91 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda 14 bin 885 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 704 sayı gördü.