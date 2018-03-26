G.Antep’ten müthiş zafer
Lige tutunma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen Gaziantep Basket oldu.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:38
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Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
Toplam 1
Yorum
AK Aykut çok mu göze girmiş?
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Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi devirdi!
Toplam 1
Yorum
gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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"Beni rezil ettiniz"
Toplam 17
Yorum
Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
G.Antep’ten müthiş zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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