G.Antep’ten müthiş zafer – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    G.Antep’ten müthiş zafer

    G.Antep’ten müthiş zafer

    Lige tutunma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen Basket oldu.

    Lige tutunma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen Basket oldu. Taraftarı önünde Yeşilgiresun'u konuk eden kırmızı- siyahlılar, ilk yarıyı 43-35 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da savunma sertliğine önem verirken, salondan üstün ayrılan taraf 79-78 skorla ev sahibi oldu.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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