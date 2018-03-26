Fenerbahçe’ye rakip yok
Avrupa’da fırtına gibi esen sarı-lacivertliler, ligde Es Es’i yıktı, evinde oynadığı 10 maçı da kazandı
AGRESİF OYNADIK VE KAZANDIK
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası Zeljko Obradovic, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Son 10 günde 5 maç oynadık. O yüzden rotasyonla oynamamız önemliydi. Birçok dakika iyi oynadık. Agresif oynamaya çalıştık ve bu sayede rakibe 22 top kaybı yaptırdık. Bizim için maçın en önemli noktası buydu" ifadelerini kullandı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:42
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Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
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AK Aykut çok mu göze girmiş?
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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"Beni rezil ettiniz"
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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