Fenerbahçe’ye rakip yok – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ye rakip yok

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’ye rakip yok

    Avrupa’da fırtına gibi esen sarı-lacivertliler, ligde Es Es’i yıktı, evinde oynadığı 10 maçı da kazandı

    Doğuş, Avrupa'da olduğu gibi ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sahasında rakiplerine kabus olan sarılacivertliler, dün de 'a şans tanımadı, taraftarı önünde salondan 79-69 galip ayrıldı. Liderlik koltuğundaki yerini de koruyan Kanarya, maça hızlı başladı. İlk periyot karşılıklı sayılarla geçerken, ev sahibi ikinci çeyrek üstünlüğü ortaya koydu ve soyunma odasına 50-34 önde girdi. İkinci yarıda rotasyona giden , bu bölümde rakibinden daha az sayı üretmesine rağmen kazanmasını bildi. Maçın en skorer ismi 27 sayıyla 'den Kravtsov oldu.

    AGRESİF OYNADIK VE KAZANDIK
    Sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası , maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Son 10 günde 5 maç oynadık. O yüzden rotasyonla oynamamız önemliydi. Birçok dakika iyi oynadık. Agresif oynamaya çalıştık ve bu sayede rakibe 22 top kaybı yaptırdık. Bizim için maçın en önemli noktası buydu" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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