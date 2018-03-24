Banvit'ten ilk 4 için bir adım daha
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Banvit, Muratbey Uşak'ı 71-58 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Banvit, Muratbey Uşak'ı 71-58 mağlup etti.
Banvit sahaya ''Bu maç sensiz olmaz'' ve ''Sporda şiddete dur de'' pankartıyla çıktı.
Maça Thomas ve Rautins'in sayılarıyla başlayan Banvit, 3. dakikayı 9-5 önde geçti. Watson, Şafak Edge, Ofoegbu ve Hamilton ile pota altında etkili olan Muratbey Uşak, 4. dakikada eşitliği sağladı: 9-9. Konuk ekip sert savunmasının yanında, Carmichael'in sayılarıyla da 6. dakikada 16-11 öne geçti. Kalan bölümde kontrolü elinde tutan Muratbey Uşak ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Banvit, Tolga Geçim ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 6-0'lık bir seri yakalayarak 12. dakikada skoru 23-21'e getirdi. Banvit'in top kayıplarını Solomon ile iyi değerlendiren Muratbey Uşak, 13. dakikada tekrar öne geçti: 23-25. Vidmar, Thomas, Kulig ve Taylor ile sayı üreterek 14-0'lık seri bulan ve rakibine 6 dakika sayı imkanı vermeyen Banvit, devrenin bitimine 17 saniye kala skoru 37-25'e getirdi. Turuncu-yeşilli ekip soyunma odasına 10 sayı farkla 37-27 önde gitti.
Muratbey Uşak takımı 3. periyoda Şafak Edge, Solomon, ve Ofoegbu'nun sayılarıyla başladı. Banvit'te Taylor, Rautins ve Kulig dış atışlarda ve boyalı alanda başarılı oluca 25. dakika 47-36 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. Banvit sert savunmasıyla sayı üstünlüğünü bu periyotta da korudu ve son çeyreğe de 55-43 önde girdi.
Final periyoduna 5-0'lık bir seriyle başlayan Muratbey Uşak, 35. dakikada skoru 60-51'e getirse de son iki dakikada Caloiaro, Kulig ve Rıdvan Öncel ile sayılar bulan Banvit, salondan 71-58 galip ayrıldı.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Can Mavisu
Banvit: Rautins 12, Thomas 14, Vidmar 8, Taylor 6, Caloiaro 2, Şehmus Hazer 4, Kulig 12, Tolga Geçim 5, Erkin Şenel 2, Rıdvan Öncel 6, Ragıp Berke Atar
Muratbey Uşak: Şafak Edge 11, Ofoegbu 10, Watson 3, Carmichael 9, Hamilton 8, Solomon 8, Tayfun Erülkü 7, Miller 2
1. Periyot: 17-21
Devre: 37-27
3. Periyot: 55-43-
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:31
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
6bahçe olamaz ,,istatistik olarak zaten zor
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
eyy fenerliler. volkan demirelle asla şampiyon olamayız..1. madde bu..aklınıza kazıyın.
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Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi
Toplam 36
Yorum
yazıktır fenerlinin paralarına. GS. Maçlarının kaplanı nedense diğer tüm maçlar da yavru kedi gibi..BJK maçlarında da kırmızı. ne diye milyonlar verip kontrat uzatıyonuz..?
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