Kara Kartal potada coştu – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Kara Kartal potada coştu

    Kara Kartal potada coştu

    Tahincioğlu Erkekler Basketbol Ligi’nde SJ deplasmanda Uşak’ı 10 farkla yenerken Haitili Lalanne 17 sayı, 8 ribaund ile oynadı

    BASKETBOLDA siyah-beyazlılar TOFAŞ mağlubiyetinin şokunu üzerinden çabuk attı. Kartal kafa kafaya giden ilk çeyreği Uşak karşısında 23-20 geride kapattı. 2. periyotta 11-2'lik seriyle geri döndü ve 44-38 ile devreye üstünlükle girdi.

    İKİNCİ DEVRE RAHATTI
    SİYAH -beyazlılar 25. dakikada 15 sayılık avantajı bulan Beşiktaş Sompo Japan rahat tempoda götürdüğü maçta Muratbey Uşak'ı deplasmanda 75-65'lik skorla devirmeyi bildi. Kartal'ın Haiti'li yıldızı Lalanne 17 sayı, 8
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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