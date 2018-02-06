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    06 Şubat 2018, Salı
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    Spor'un konuğu

    İBB Spor'un konuğu Kataja Basket

    Basketbol Takımı, FIBA 2. tur I Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Finlandiya'nın ekibini konuk edecek.

    Cebeci Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. , grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Yaptığı 5 müsabakayı da kaybeden ise grupta son sırada yer alıyor.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:32
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