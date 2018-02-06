İBB Spor'un konuğu Kataja Basket
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Finlandiya'nın Kataja Basket ekibini konuk edecek.
Cebeci Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Yaptığı 5 müsabakayı da kaybeden Kataja Basket ise grupta son sırada yer alıyor.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:32
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Çalımbay'dan penaltı açıklaması
Toplam 6
Yorum
aydın o takımdan burak ı çıkar kümeye gidersiniz
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Efsane Yattara tribündeydi
Toplam 1
Yorum
tokatlı gelmedi senin gibisi kara çocuk
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Olcay etkisizdi
Toplam 5
Yorum
tokatlı ilk geldiği zamanki performansı yok malesef, sadece hırs küpü. fakat artık yalnızca hırs yetmiyor, kalite de lazım görüyoruz.
İBB Spor'un konuğu Kataja Basket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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