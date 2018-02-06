İBB Spor'un konuğu Kataja Basket

Cebeci Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Yaptığı 5 müsabakayı da kaybeden Kataja Basket ise grupta son sırada yer alıyor.