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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Süper Karşıyaka

    Süper Karşıyaka

    , FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rüzgar gibi esiyor

    Kaf-Kaf, A Grubu 13. maçında karşılaştığı ekibi BC Enisey'i deplasmanda 74-81 mağlup etti. Devreyi 42-39 geride kapatmasına rağmen 3 ve 4. çeyrekte oyuna ağırlığını koyan ekibi, böylece grupta toplam 9. galibiyetini elde ederek 2. sıraya yerleşti.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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