CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı

    Tahincioğlu 'nde ikinci yarı 16. hafta maçlarıyla başlayacak - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

    Tahincioğlu 'nde sezonun ikinci yarısı 16. hafta mücadeleleriyle başlayacak.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle ara verildi.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Cebeci Spor Kompleksi)

    15.15 Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

    17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor (BJK Akatlar)

    20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sakarya)

    28 Ocak Pazar:

    13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank (Şahinbey)

    15.15 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

    17.00 Banvit-Fenerbahçe Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)

    19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Bornova Beckerspor-Fenerbahçe (Bornova Atatürk)

    13.30 Beşiktaş-Abdullah Gül Üniversitesi (BJK Akatlar)

    14.00 BOTAŞ-Adana ASKİ (Ankara)

    14.00 İstanbul Üniversitesi-Galatasaray (Prof. Dr. Turgay Atasü)

    16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor (Caferağa)

    28 Ocak Pazar:

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Edip Buran)

    16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Antakya)

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Basketbolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN