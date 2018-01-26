Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarı 16. hafta maçlarıyla başlayacak - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 16. hafta mücadeleleriyle başlayacak.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle ara verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Cebeci Spor Kompleksi)
15.15 Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor (BJK Akatlar)
20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sakarya)
28 Ocak Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank (Şahinbey)
15.15 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.00 Banvit-Fenerbahçe Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)
19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-Fenerbahçe (Bornova Atatürk)
13.30 Beşiktaş-Abdullah Gül Üniversitesi (BJK Akatlar)
14.00 BOTAŞ-Adana ASKİ (Ankara)
14.00 İstanbul Üniversitesi-Galatasaray (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor (Caferağa)
28 Ocak Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Edip Buran)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Antakya)
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:38
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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