Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 16. hafta mücadeleleriyle başlayacak.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Cebeci Spor Kompleksi)

15.15 Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor (BJK Akatlar)

20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sakarya)

28 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank (Şahinbey)

15.15 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.00 Banvit-Fenerbahçe Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bornova Beckerspor-Fenerbahçe (Bornova Atatürk)

13.30 Beşiktaş-Abdullah Gül Üniversitesi (BJK Akatlar)

14.00 BOTAŞ-Adana ASKİ (Ankara)

14.00 İstanbul Üniversitesi-Galatasaray (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor (Caferağa)

28 Ocak Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Edip Buran)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Antakya)