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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Avrupa’ya Türk damgası

    Avrupa’ya Türk damgası
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden , Banvit ve , bitime 2 hafta kala gruplardan çıkmayı garantiledi. Kupanın iddialı ekipleri arasında yer alan 3 takımımız, son 16'ya kalırken, de gruptan çıkma iddiasını sürdürüyor.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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