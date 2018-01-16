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    16 Ocak 2018, Salı
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    , Finlandiya deplasmanında

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya deplasmanında

    , FIBA Erkekler 2. tur I Grubu üçüncü haftasında Finlandiya temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak. LahiTapiola Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

    İlk grup aşamasını 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamlayarak bir üst tura yükselen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci turda geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, geçen hafta Rus ekibi Nizhny'i 82-79 mağlup etti. Kataja Basket ise geride kalan 2 haftada galibiyet elde edemedi.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:44
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