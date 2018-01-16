İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya deplasmanında
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur I Grubu üçüncü haftasında Finlandiya temsilcisi Kataja Basket ile deplasmanda karşılaşacak. LahiTapiola Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
İlk grup aşamasını 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamlayarak bir üst tura yükselen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci turda geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, geçen hafta Rus ekibi Nizhny'i 82-79 mağlup etti. Kataja Basket ise geride kalan 2 haftada galibiyet elde edemedi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:44
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Welbeck’e baskı
Toplam 2
Yorum
TCelcius Forvet sıralamam: Sağlam bir İBRA>slimani>gameiro>welbeck>sturridge>babacar>vs
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Talisca’dan Benfica’ya ret
Toplam 2
Yorum
TCelcius adam benficayı silmiş zaten bizdede durmaz kafasındaki şampiyonlar liginde parlayıp avrupa kuluplerine yamanmak bu sene ligde hiçbir iş yap
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
Toplam 3
Yorum
agit demirci türkiye kupası galatasarayın bu sene.....!!!
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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