İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya deplasmanında

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur I Grubu üçüncü haftasında Finlandiya temsilcisi Kataja Basket ile deplasmanda karşılaşacak. LahiTapiola Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

İlk grup aşamasını 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamlayarak bir üst tura yükselen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci turda geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, geçen hafta Rus ekibi Nizhny'i 82-79 mağlup etti. Kataja Basket ise geride kalan 2 haftada galibiyet elde edemedi.