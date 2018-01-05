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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Efes geri dönemedi

    Efes geri dönemedi

    ’nde normal sezonun ikinci yarısına Yunanistan deplasmanında başlayan , tutuk girdiği maçta farkı kapatamadı ve Panathinaikos’a 90-79 yenildi. Adams’ın 20 sayısı yetmedi

    ANADOLU Efes, komşudan boynu bükük dönüyor... Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan temsilcimiz, normal sezonun ikinci yarısının ilk maçında Panathinaikos'tan fark yedi: 79-90. Maça tutuk başlayan ve ilk çeyreği 23-12 geride geçen , soyunma odasına da 47-33 mağlup girdi. İkinci yarıya iyi başlayan temsilcimiz, 23-23'lük seri ile farkı kapatamadı. 70-56 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girilen final periyodunda 23-20'lik bir seri yakalayan Anadolu Efes, farkı ancak 11 sayıya indirebildi: 79-90. Attığı 20 sayıyla maçın en skorer ismi olan Anadolu Efes'ten Adams, 4 asist ve 5 ribaunduna rağmen farklı yenilgiyi önleyemedi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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