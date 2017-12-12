 Fenerbahçe'nin rakibi Nadezhda – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin rakibi Nadezhda

    Fenerbahçe'nin rakibi Nadezhda

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 8. maçında yarın Rusya'nın Nadezhda takımına konuk olacak.

    Orenburg kentindeki Orenburzhje Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.

    İlk 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 4. sırada bulunuyor. Grupta tek galibiyeti bulunan Nadezhda ise averajla 7. sırada yer alıyor.

    Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçta Nadezhda'yı 67-61 mağlup etmişti.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:01
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