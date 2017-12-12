Fenerbahçe'nin rakibi Nadezhda
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 8. maçında yarın Rusya'nın Nadezhda takımına konuk olacak.
Orenburg kentindeki Orenburzhje Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.
İlk 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 4. sırada bulunuyor. Grupta tek galibiyeti bulunan Nadezhda ise averajla 7. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçta Nadezhda'yı 67-61 mağlup etmişti.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:01
-
Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu
Toplam 77
Yorum
BJK Biz sizin gibi başaktan 5 fenerden 6 yemedik.en son maçta da bize nasıl ezildiğinizi herkes gördü.bide yüzün kızarmadan yorum yapmıssın
-
Yönetimden Muslera hamlesi
Toplam 1
Yorum
atreides Mondragon bu iş için en uygun kişidir bence...
-
İki oyuncu alır zirveyi zorlarız
Toplam 7
Yorum
salman61 Rıza hocam, bu takım hızlı futbol oynamayı iyi pas yüzdesiyle başarabilirse, şampiyonluk bize yanaşacaktır. Başarılar...
Fenerbahçe'nin rakibi Nadezhda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.