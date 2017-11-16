Pamukkale Belediyespor sahaya iniyor
Denizli'nin Pamukkale İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in destekleriyle kurulan Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın yeni sezon heyecanı başlıyor.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2015 yılında kurduğu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na yeni sezonda başarılar diledi. "Denizlimizi Bölgesel Lig'de temsil eden ve spora hiçbir şeyin engel olamayacağını gösteren takım oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" diyen Başkan Gürlesin, "Engelli olmak hayattan kopmak demek değil. Biz belediye olarak engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kulübümüzü bu nedenle kurduk. Takımımız ilk sezonda hiç maç kazanamadı. Ama biz bunu hiç önemsemeden yolumuza devam ettik. İkinci sezonda bu sabrın sonucunu aldık ve takımımız önemli başarılara imza attı. Bunun yanında takım içinden Meryem Tan, Yunus Emre Bal gibi oyuncular Milli Takım'a gitti. Takımımız yeni sezonda geçen sezona göre daha başarılı sonuçlara imza atacaktır. Biz her zaman olduğu gibi takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İç saha maçlarını oynayacağımız PAÜ Arena Spor Salonu'na tüm Denizli halkını şimdiden davet ediyoruz" diye konuştu.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:17
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Gözyaşlarıyla seçime
Toplam 6
Yorum
ERAY TS İyi olmuş. TS'ye laf atıyordu Antalya daha çok hak ediyor falan diye...
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Şenol Güneş'ten Milli Takım sözleri...
Toplam 8
Yorum
ERAY TS Yok böyle iyi. Bjk efsanesi olsun. Stadyumumuzdan adını söktürene kadar bjk'nin başında kalsın. Milli takıma da gitmesin.
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Haftanın hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
NEDEN PALABIYIK? ÇÜNKÜ GS YİDE DOĞRAYACAKLAR.
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