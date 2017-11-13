Demir İnşaat Büyükçekmece, Belçika deplasmanında
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu beşinci maçında yarın Belçika ekibi Belfius Mons-Hainaut'a konuk olacak.
Mons Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan mavi-beyazlılar, grupta averajla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçını kaybetmesine rağmen diğer 3 karşılaşmadan galip ayrılan Belfius Mons-Hainaut ise averajla 2. sırada bulunuyor.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:35
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Ruh geri gelecek
Toplam 1
Yorum
Gslı Bu adam gözümüzün içine baka baka bizimle dalga geçiyor..İtalyada başka romenyada başka bizde başka konuşuyor..Ruhsuz seni..O ruh sende yok.
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Gözler Barça'da
Toplam 3
Yorum
ismini vermek istemeyen okuyucu gelmeeeeee lütfeeeen gelmeeeee
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 4
Yorum
shiqptar seçim için yine yanlış transferler yolda kasayı iyice boşaltıp kulubü borçlandırıyor yönetim..
Demir İnşaat Büyükçekmece, Belçika deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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