 Demir İnşaat Büyükçekmece, Belçika deplasmanında – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    , Belçika deplasmanında

    Demir İnşaat Büyükçekmece, Belçika deplasmanında

    Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu beşinci maçında yarın Belçika ekibi Belfius Mons-Hainaut'a konuk olacak.

    Mons Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan mavi-beyazlılar, grupta averajla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçını kaybetmesine rağmen diğer 3 karşılaşmadan galip ayrılan Belfius Mons-Hainaut ise averajla 2. sırada bulunuyor.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:35
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