Demir İnşaat Büyükçekmece, Belçika deplasmanında

Mons Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan mavi-beyazlılar, grupta averajla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçını kaybetmesine rağmen diğer 3 karşılaşmadan galip ayrılan Belfius Mons-Hainaut ise averajla 2. sırada bulunuyor.