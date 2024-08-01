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La Fiorita 0-4 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir deplasmanda La Fiorita'yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:35 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:42
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La Fiorita 0-4 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İlk karşılaşmayı 6-1 kazanan İstanbul ekibi, 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi FC Iberia 1999 ile karşı karşıya gelecek.

13'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Organize gelişen atakta Berkay Özcan'ın ceza sahası içi sol kanadından son çizgiye inmeden yerden çıkardığı topta Piatek'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

31'inci dakikada Piatek'in sağ kanattan içeriye yolladığı pası Pelkas kontrol etti. Bu oyuncu daha müsait pozisyondaki Davidson'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan sekip ceza sahası içi sol çaprazına açılan topu takip eden Ömer Ali meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

35'inci dakikada Deniz'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Piatek arka direkte meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Hamza'ya indirdi. Bu oyuncunun kale çizgisinden yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

İlk yarı Başakşehir'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

90+1'inci dakikada Figueiredo'nun sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Keny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kurtardı. Dönen topu takip eden Piatek'in altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Başakşehir'in 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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