Sessiz sedasız

Süper Lig'in 19. haftasının sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Başakşehir ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Pozisyon açısından çok verimli geçmeyen karşılaşmada iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Bu sonuçla birlikte iki takım da ligdeki istikrarsız gidişatı sürdürdü. Başakşehir üst üste 2. kez berare kalırken, Adana Demir ise son 3 haftada 2. beraberliğini aldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Adana Demir İstanbul'u ağırlayacak, Başakşehir ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MİLLİ TAKIM HOCALARI DA İZLEDİ

Mücadeleyi takip edenler arasında sürpriz isimler de vardı. Karşılaşmayı, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörleri Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş da izledi.