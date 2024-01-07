Haberler Başakşehir Sessiz sedasız

Sessiz sedasız

Başakşehir ile Adana Demirspor'un randevusu başladığı gibi biti. İki takım da birer puana razı oldu. Ekipler ligdeki istikrarsız gidişi sürdürdü.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Sessiz sedasız

Süper Lig'in 19. haftasının sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Başakşehir ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Pozisyon açısından çok verimli geçmeyen karşılaşmada iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Bu sonuçla birlikte iki takım da ligdeki istikrarsız gidişatı sürdürdü. Başakşehir üst üste 2. kez berare kalırken, Adana Demir ise son 3 haftada 2. beraberliğini aldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Adana Demir İstanbul'u ağırlayacak, Başakşehir ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MİLLİ TAKIM HOCALARI DA İZLEDİ

Mücadeleyi takip edenler arasında sürpriz isimler de vardı. Karşılaşmayı, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörleri Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş da izledi.

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