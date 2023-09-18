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Başakşehir Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde meydana gelen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 16:07
Başakşehir Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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