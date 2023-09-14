Haberler Başakşehir SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir'e İngiliz savunmacı! Transfer açıklandı

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir'e İngiliz savunmacı! Transfer açıklandı

RAMS Başakşehir, Portekiz ekiplerinden Arouca forması giyen 24 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Jerome Opoku ile sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 23:36
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir'e İngiliz savunmacı! Transfer açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, Portekiz ekibi Arouca'dan 24 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Jerome Opoku ile sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığını bildirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekiz ekiplerinden Arouca takımında forma giyen Jerome Opoku ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Jerome Opoku'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon Arouca'da 29 resmi müsabakaya çıkan Opoku, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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