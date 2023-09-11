Haberler Başakşehir Başakşehir'den Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer yanıtı!

Başakşehir'den Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer yanıtı!

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından teknik direktörlüğe Çağdaş Atan getirildi. Atan'ın imza töreninde konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, transfer söylentilerine adı karışan, Berkay Özcan ve Deniz Türüç hakkında konuştu. Öte yandan Leo Dubois ile ilgilennediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 12:43
Başakşehir'den Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer yanıtı!

Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu lacivertli takımın yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'ın imza töreninde, transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

BERKAY ÖZCAN'A YENİ SÖZLEŞME

Başkan Gümüşdağ, adı Galatasaray ile anılan futbolcuları Berkay Özcan'ın sözleşmesini salı günü 3 yıllığına uzatacaklarını söyledi. Çağdaş Atan da gurbetçi futbolcunun durumuyla ilgili olarak "Berkay Özcan'ın takımdan ayrılma gibi bir durumu yok." diye konuştu.

DUBOIS İDDİASINA YANIT

Gümüşdağ, sarı kırmızılı takımın Fransız sağ beki Leo Dubois'nın tranfer edileceği iddialarıyla ilgili olarak ise "Bugüne kadar Galatasaray'daki Dubois ile ilgili bir transfer çalışmamız olmadı." yanıtını verdi.

"DENİZ TÜRÜÇ İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELMEDİ"

Başakşehir Başkanı, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını açıklayan Deniz Türüç'ün de takımda kalmasını istediklerini belirterek "Deniz Türüç ile ilgili bir şeyden haberim yok. Çağdaş Atan, Deniz'i çok sevdiğini ve sözleşmesinin uzatılmasını söyledi. Beşiktaş'tan teklif de gelmedi, görüşme de olmadı." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da beklenen ayrılık! Genç yıldız Süper Lig ekibine gidiyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten OVP açıklaması: "Hedefimiz 3 yılın sonunda enflasyonu tek haneye indirmek"
F.Bahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir
G.Saray'da istenmemişti şimdi Fener'e geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi!
Çağdaş Atan Başakşehir’de
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama! (11 Eylül)
THY PERSONEL ALIMI 2023! Sınavsız, en az lise mezunu...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'den Beşiktaş ve G.Saray'a yanıt! Başakşehir'den Beşiktaş ve G.Saray'a yanıt! 12:37
Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli! Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli! 12:14
Beşiktaş'ta Ocak ayı krizi! 3 stoper yok... Beşiktaş'ta Ocak ayı krizi! 3 stoper yok... 12:06
Çetinsaya'dan flaş Sergio Ramos açıklaması! Çetinsaya'dan flaş Sergio Ramos açıklaması! 11:57
Aslan yıldız isimde ısrarcı! Buruk'tan onay çıktı Aslan yıldız isimde ısrarcı! Buruk'tan onay çıktı 11:49
Fenerbahçe'de belirsizlik! Fenerbahçe'de belirsizlik! 11:29
Daha Eski
Türkiye ile Japonya 21 yıl sonra karşı karşıya! Türkiye ile Japonya 21 yıl sonra karşı karşıya! 11:22
Luis Rubiales'den istifa kararı! Luis Rubiales'den istifa kararı! 11:07
Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman 11:04
İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman? İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman? 11:03
Galatasaray'a geri çağrılabilir! Galatasaray'a geri çağrılabilir! 10:56
G.Saray'da istenmemişti şimdi Fener'e geliyor! G.Saray'da istenmemişti şimdi Fener'e geliyor! 10:46