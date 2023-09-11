Başakşehir'den Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer yanıtı!

Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu lacivertli takımın yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'ın imza töreninde, transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

BERKAY ÖZCAN'A YENİ SÖZLEŞME

Başkan Gümüşdağ, adı Galatasaray ile anılan futbolcuları Berkay Özcan'ın sözleşmesini salı günü 3 yıllığına uzatacaklarını söyledi. Çağdaş Atan da gurbetçi futbolcunun durumuyla ilgili olarak "Berkay Özcan'ın takımdan ayrılma gibi bir durumu yok." diye konuştu.

DUBOIS İDDİASINA YANIT

Gümüşdağ, sarı kırmızılı takımın Fransız sağ beki Leo Dubois'nın tranfer edileceği iddialarıyla ilgili olarak ise "Bugüne kadar Galatasaray'daki Dubois ile ilgili bir transfer çalışmamız olmadı." yanıtını verdi.

"DENİZ TÜRÜÇ İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELMEDİ"

Başakşehir Başkanı, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını açıklayan Deniz Türüç'ün de takımda kalmasını istediklerini belirterek "Deniz Türüç ile ilgili bir şeyden haberim yok. Çağdaş Atan, Deniz'i çok sevdiğini ve sözleşmesinin uzatılmasını söyledi. Beşiktaş'tan teklif de gelmedi, görüşme de olmadı." ifadelerini kullandı.