Haberler Başakşehir Başakşehir Ankaragücü maçı CANLI

Başakşehir Ankaragücü maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. Başakşehir - Ankaragücü karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 16:01
Başakşehir Ankaragücü maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Haftanın açılış mücadelesinde galibiyete hasret kalan Başakşehir taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas, Başakşehir maçıyla ilk sınavını verecek.

Abdülkadir Bitigen'in yönettiği karşlaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ 11'LER

Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Szysz, Figueiredo.

MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hasan Ali, Taylan, Diack, Pedrinho, Emre, Ali Sowe.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın izle
ÖZEL | Napoli'nin gözü yine Süper Lig'de! Kim yerine o gelecek
Aslan'dan Kongolu yıldıza yakın takip!
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta?
Sivasspor Başakşehir'e hazırlanıyor!
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orhan Ak: Avrupa'da olmak zorundayız! Orhan Ak: Avrupa'da olmak zorundayız! 15:42
Göztepe Denizli'den 3 puanla çıktı! Göztepe Denizli'den 3 puanla çıktı! 15:35
Fırtına'dan pilot takım anlaşması! Fırtına'dan pilot takım anlaşması! 15:27
Beşiktaş Emlakjet Ankara'da kayıp! Beşiktaş Emlakjet Ankara'da kayıp! 15:23
F.Bahçe seride 1-0 öne geçti! F.Bahçe seride 1-0 öne geçti! 15:00
Bayern Münih - Dortmund maçı saat kaçta? Bayern Münih - Dortmund maçı saat kaçta? 14:55
Daha Eski
Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 14:38
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP's Walkup! THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP's Walkup! 14:35
Wolfsburg - Augsburg maçı saat kaçta? Wolfsburg - Augsburg maçı saat kaçta? 14:33
Freiburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Freiburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 14:29
Union Berlin - Stuttgart maçı saat kaçta? Union Berlin - Stuttgart maçı saat kaçta? 14:24
RB Leipzig - Mainz 05 maçı saat kaçta? RB Leipzig - Mainz 05 maçı saat kaçta? 14:19