Başakşehir Ankaragücü maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Haftanın açılış mücadelesinde galibiyete hasret kalan Başakşehir taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.
Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas, Başakşehir maçıyla ilk sınavını verecek.
Abdülkadir Bitigen'in yönettiği karşlaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ 11'LER
Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Szysz, Figueiredo.
MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hasan Ali, Taylan, Diack, Pedrinho, Emre, Ali Sowe.
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Ankaragücü maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.