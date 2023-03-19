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Fatih Karagümrük 2-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karagümrük ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı. Karagümrük'ün gollerini penaltıdan Borini ve Diagne kaydetti. Başakşehir'in golleri Aleksic ve Serdar Gürler'den geldi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 18:17
Fatih Karagümrük 2-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Başakşehir'i konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı.

Gol düellosu şeklinde geçen müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Karagümrük'ün gollerini penaltıdan Borini ve Diagne kaydetti. Başakşehir'in golleri Aleksic ve Serdar Gürler'den geldi.

Bu sonuçla Karagümrük'ün puanı 31 oldu. Başakşehir ise 41 puana ulaştı.

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