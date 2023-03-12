‘Gent için de moral olur’

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bugünkü Beşiktaş sınavını kazanıp ligde çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Belözoğlu, "Alacağımız galibiyet hafta içi oynayacağımız Gent maçı için de moral olur. Gerekli hazırlıkları yaptık. Mücadeleden taviz vermeden elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bugünkü Beşiktaş sınavını kazanıp ligde çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Belözoğlu, "Alacağımız galibiyet hafta içi oynayacağımız Gent maçı için de moral olur. Gerekli hazırlıkları yaptık. Mücadeleden taviz vermeden elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.