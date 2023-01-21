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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Seferovic açıklaması! Transferi...

Son dakika spor haberi: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Belözoğlu, Galatasaraylı Seferovic konusunda bir girişimleri olmadığını ifade etti. Seferovic ile sezon başında görüştüklerini ancak bu dönemde öyle bir düşünceleri olmadığını söyledi. İşte o açıklamalar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 19:41
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Seferovic açıklaması! Transferi...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligde üst sıralarda kalmayı hedeflediklerini aktaran Emre Belözoğlu, "Kazanmak güzel ilk yarı bizim adımıza çok iyi diyemeyeceğim şekilde geçti. İkinci yarı oyun başı 25 dakika ciddi üstünlüğümüz var. Golü bulduk. 2 buçuk gün önce maç oynamış takımımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da iyi mücadele etti.

Eksiklerimizin olmasından dolayı hamle de zor oldu. 10 dakika içinde Kasımpaşa'nın pozisyonları vardı. Oyun gitti geldi. Hamlelerimiz karşılık görünce bizi mutlu ediyor. Son dakikada da olsa gol ile kazanmak değerli. Yolumuza devam diyoruz. Ligin üstünde kalmak ligin sonunu böyle getirmek en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.

"NDAYISHIMIYE İLE İLGİLİ KULÜP AÇIKLAMA YAPACAKTIR"
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e transfer olacağı iddia edilen Youssef Ndayishimiye ilgili yöneltilen soruya Belözoğlu, "Bugün cezalıydı. Çok ciddi gelişim gösterdi. Kulübümüze çok hizmeti oldu ama kulübümüz bu konuyla alakalı açıklama yapacaktır. Oyuncumuzun gösterdiği performanstan mutluyum. Kulüp karar alırsa bunu yakın sürede size açıklar" cevabını verdi.

Takımdaki hücum oyuncuları hakkında konuşan Belözoğlu, "Okaka bizim için önemli. Keny de elinden geleni yaptı. Okaka'nın biraz daha topu tutma becerisi yüksek, oyunu da biliyor. Keny çok genç. Ondan da beklentimiz var." dedi.

"SEFEROVIC İLE İLGİLİ GİRİŞİMİMİZ YOK"
Seferovic sorusuna cevap veren Emre Belözoğlu, "Seferovic ile ilgili hiçbir girişimiz olmadı. Sezon başında görüştük ama kendisi Galatasaray'ı tercih etti.
Kendisiyle alakalı girişimimiz yok" ifadelerine yer verdi.

"YASİN ÖZCAN'IN YOLU AÇIK OLSUN"
Emre Belözoğlu, müsabakada forma giyen Kasımpaşa'nın genç futbolcusu Yasin Özcan ile ilgili de "Gençlerin futbol dünyasına kazandırılması çok önemli. Selçuk hocayı tebrik ediyorum. Genç oyuncuyu katması çok değerli.

Çok güzel gol attı. Yolu açık olsun. İnşallah Türk futbolu değerli bir futbolcu kazanır" değerlendirmesini yaptı.

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