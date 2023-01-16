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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'den resmen ayrıldı!

Son dakika spor haberleri... Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le yollarını resmen ayırdı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:07 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:12
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'den resmen ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Kulüp, bir süredir kadro dışı kalan 33 yaşındaki deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırdığını duyurdu. Milli futbolcunun adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyordu.

Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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