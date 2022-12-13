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Başakşehir 2-2 Toulouse (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası nedeniyle hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Başakşehir, hazırlık maçında Fransa temsilcisi Toulouse ile 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 18:20
Başakşehir 2-2 Toulouse (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Başakşehir, hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile mücadele etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımını şu 11'le sahaya sürdü: "Muhammed Şengezer, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Aleksic, Serdar, Mounir, Keny." Toulouse Teknik Direktörü Philippe Montanier ise şu 11'le sahada yer aldı: "Dupe, Zanden, Roualult, Costa, Sylla, Van Den Boomen, Dejaegere, Birmancevic, Ratao, Spierings, Dallinga."
Konakladıkları otelin sahasında geçekleştirilen maçta Başakşehir'in gollerini 28'inci dakikada Keny ile 81'inci dakikada Deniz Türüç kaydederken, Toulouse'un gollerini 29'uncu dakikada penaltıdan Chaibi, 37'nci dakikada Dallinga attı.

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