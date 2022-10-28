Avantaj bizde

Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda haftaya namağlup lider giren Medipol Başakşehir, ilk maçta 3-0 yendiği Fiorentina'ya İtalya'da 2-1 yenilse de avantajını korudu. 15'inci dakikada kaleci Muhammed'in asistinde Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 26'da Mor Menekleşeler'in Jovic ile bulduğu gole engel olamayınca devre 1-1 eşitlilke sonuçlandı.

GÖZLER 3 KASIM'DA

İlk dört maçta kalesinde gol görmeyen turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda çok baskı yedi. Fiorentina'nın üstün oynadığı bu bölümde Luke Jovic 61'de bir kez daha filelerimizi havalandırdı . Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 bitti. Başakşehir, 3-0'lık ilk maçın avantajıyla son haftaya yine lider girdi. Temsilcimiz 3 Kasım'da Fatih Terim Stadı'nda konuk edeceği Hearts'i yenerse gruptan lider çıkıp son 16'ya kalacak.

'BİR MAÇIMIZ DAHA VAR'

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Fiorentina karşısında beklentilerin altında bir performans ortaya koyduklarını belirtti. Belözoğlu, "Çok geri çekildik. 1-0'ı bulmuştuk. Buradan puanla da dönüp işi bitirebilirdik. Ama avantaj yine bizde. Hearts'i yenip çıkmak istiyoruz" dedi.

MAÇTAN NOTLAR...

Kadroda 5 değişiklik...

Teknik direktör Emre Belözoğlu, son oynadıkları RFS maçına göre ilk 11'de 5 farklı isme yer verdi. RFS maçında oynayan Volkan Babacan, Touba, Hasan Ali, Berkay ve Serdar'ın yerine Fiorentina karşısında, Muhammed, Duarte, Ndayishimiye, Lima ve Münir ilk 11'de yer aldı.

BAŞKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fiorentina Kulübü Başkanı Rocco Commisso, karşılaşmayı protokol tribününde beraber izledi.

BÜYÜKELÇİLER TRİBÜNDE

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da turuncu-lacivertli ekibin maçını stattan takip etti.

50 TÜRK'TEN TAM DESTEK

Başakşehir'in Fiorentina ile oynadığı mücadeleyi yaklaşık 50 Türk taraftar izledi. Ev sahibi ekibin taraftarlarının ise mücadeleye ilgisi azdı.

BELÖZOĞLU'NA PLAKET

İtalya Spor Yazarları Derneği, maç öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu'na plaket verdi. Başkan Gianfranco Coppola adına plaketi Dündar Keşaplı verdi.