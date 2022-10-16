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Başakşehir İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, evinde İstanbul ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir, bu sezon tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında almıştı. İstanbulspor ise son olarak Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olmuştu. Başakşehir - İstanbulspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 16:58 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 17:00
Başakşehir İstanbulspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Başakşehir ile İstanbulspor karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizde canlı takip edebilisiniz...

İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Bertrand Traore

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim

BAŞAKŞEHİR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - İstanbulspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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