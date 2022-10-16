Başakşehir İstanbulspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Başakşehir ile İstanbulspor karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizde canlı takip edebilisiniz...
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Bertrand Traore
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim
BAŞAKŞEHİR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - İstanbulspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.