Başakşehir - Rigas FS: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Rigas FS kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0'lık skorla turuncu-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

Başakşehir'in gollerini 11. dakikada Deniz Türüç ve 45 ile 72. dakikada Stefano Okaka kaydetti.

Bu sonuçla temsilcimiz Başakşehir puanını 10'a çıkararak gruptan çıkmayı garantilerken, Rigas FS ise 2 puanla 4. sırada yer aldı.

Başakşehir Konferans Ligi'nde gelecek maçında Fiorentina'ya konuk olacak. Rigas FS ise deplasmanda Hearts ile karşılaşacak.