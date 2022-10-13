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Başakşehir - Rigas FS: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ile Rigas FS karşı karşıya geldi. Başakşehir'in sahasında oynanan mücadele 3-0'lık skorla temsilcimizin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 21:35
Başakşehir - Rigas FS: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Rigas FS kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0'lık skorla turuncu-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

Başakşehir'in gollerini 11. dakikada Deniz Türüç ve 45 ile 72. dakikada Stefano Okaka kaydetti.

Bu sonuçla temsilcimiz Başakşehir puanını 10'a çıkararak gruptan çıkmayı garantilerken, Rigas FS ise 2 puanla 4. sırada yer aldı.

Başakşehir Konferans Ligi'nde gelecek maçında Fiorentina'ya konuk olacak. Rigas FS ise deplasmanda Hearts ile karşılaşacak.

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