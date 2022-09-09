Haberler Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan

UEFA Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan

Son dakika haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir, İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup etti. Müsabakada Hasan Ali Kaldırım'ın attığı ilk gol haftanın golü seçildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 21:39
UEFA Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olduğu İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 yendiği maçta Hasan Ali Kaldırım'ın attığı ilk gol, haftanın en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Hasan Ali Kaldırım; Samu Chukwueze (Villarreal), Peter Olayinka (Slavia Prag) ve Wouter Burger'in (Basel) önünde ilk sırayı aldı.

32 yaşındaki Başakşehirli futbolcu, Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı sol çaprazından sert bir şutla 26. dakikada ağlarla buluşturmuş ve takımını 1-0 öne geçirmişti.

İŞTE O GOL

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