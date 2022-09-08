Hearts - Başakşehir: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67'nci dakikada Ndayishimiye, 75'inci dakikada kendi kalesine Kingsley ve 82'nci dakikada Berkay Özcan kaydetti. Grubun diğer karşılaşmada Fiorentina kendi sahasında Rigas Futbola Skola ile 1-1 berabere kaldı.



23'üncü dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırmak isterken ıskaladı. Shankland'ın kafa vuruşunda ağlara yönelen topu Duarte son anda çizgiden çıkarttı.



26'ncı dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün şutunda top savunmadan dönüp ceza sahası dışı sol çaprazında Hasan Ali'nin önünde kaldı. Topla birlikte ceza alanına giren Hasan Ali'nin sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



67'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Deniz Türüç ortasını yaptı. Altıpas içinde Ndayishimiye, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.



75'inci dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Hearts yarı alanında topla buluşan Okaka, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Hearts savunmasında Kingsley'e çarpan top, ağlara gitti: 0-3.



82'nci dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Mounir pasını ceza yayı üzerindeki Berkay'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-4.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 4-0 galip ayrıldı.