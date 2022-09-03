TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Başakşehir'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in piyasa değeri dibi gördü.
Başakşehir'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in piyasa değeri dibi gördü.
Kariyerinde 50 milyon euro değere kadar ulaşan yıldız oyuncu Mesut Özil'in güncel piyasa değeri 1.8 milyon euroya kadar geriledi.
MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE HİKAYESİ BURUK BİTTİ
2021'in Ocak ayında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla beklentileri bir türlü karşılayamadı.
Fenerbahçe'de 4 farklı teknik direktörle çalışan Mesut Özil, hayal kırıklığına neden olmuş ve bu yaz sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.
BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza atmıştı.
Ancak fiziksel olarak bir türlü kendisini toparlayamayan yıldız oyuncu turuncu-lacivertli formayla şimdiye kadar yalnızca 13 dakika süre aldı.
MESUT ÖZİL DİBİ GÖRDÜ!
Futbol kariyerine Schalke'de başlayan Mesut Özil, Werder Bremen'de kendisini kanıtlayarak dünya devi Real Madrid'e transfer olmuştu.
2013'ün yazında 47 milyon euro bonservis bedeli ile Arsenal'e imza atan Mesut Özil, piyasa değeri olarak da 50 milyon euro ile kariyerinin zirvesini görmüştü.
2018'in yazından itibaren piyasa değeri düşüşe geçen Özil, bu düşüşü engelleyemedi.
Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde adeta dibi gördü.
FLAŞ TRANSFER İDDİASI
Mesut Özil ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Vietnam basınında yer alan haberde yıldız futbolcunun sezon sonunda Malezya'ya transfer olacağı iddia edildi.
Haberde, Mesut Özil için Johor Darul Ta'zim'in teklifte bulunduğu iddia edildi.
Johor Darul Ta'zim'in gelecek sezonun başında Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Haberde Johor'un Özil'in tecrübesi ve klası sayesinde önümüzdeki sezon daha da güçleneceği ifadelerine yer verildi.