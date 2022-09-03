Haberler Başakşehir TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı kaldıktan sonra ayrılık kararı almıştı. Tecrübeli futbolcu Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Süper Lig'de sadece 13 dakika süre alan Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 18:16
KEMAL TAMTÜRK
TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Başakşehir'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in piyasa değeri dibi gördü.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Kariyerinde 50 milyon euro değere kadar ulaşan yıldız oyuncu Mesut Özil'in güncel piyasa değeri 1.8 milyon euroya kadar geriledi.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE HİKAYESİ BURUK BİTTİ

2021'in Ocak ayında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla beklentileri bir türlü karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Fenerbahçe'de 4 farklı teknik direktörle çalışan Mesut Özil, hayal kırıklığına neden olmuş ve bu yaz sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Ancak fiziksel olarak bir türlü kendisini toparlayamayan yıldız oyuncu turuncu-lacivertli formayla şimdiye kadar yalnızca 13 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

MESUT ÖZİL DİBİ GÖRDÜ!

Futbol kariyerine Schalke'de başlayan Mesut Özil, Werder Bremen'de kendisini kanıtlayarak dünya devi Real Madrid'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

2013'ün yazında 47 milyon euro bonservis bedeli ile Arsenal'e imza atan Mesut Özil, piyasa değeri olarak da 50 milyon euro ile kariyerinin zirvesini görmüştü.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

2018'in yazından itibaren piyasa değeri düşüşe geçen Özil, bu düşüşü engelleyemedi.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde adeta dibi gördü.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Mesut Özil ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Vietnam basınında yer alan haberde yıldız futbolcunun sezon sonunda Malezya'ya transfer olacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Haberde, Mesut Özil için Johor Darul Ta'zim'in teklifte bulunduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Johor Darul Ta'zim'in gelecek sezonun başında Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özil bombası patladı! Yeni durağı...

Haberde Johor'un Özil'in tecrübesi ve klası sayesinde önümüzdeki sezon daha da güçleneceği ifadelerine yer verildi.

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