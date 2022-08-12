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Başakşehir destanı

Deplasmanda 3-1 yendiği İzlanda temsilcisine rövanşta da geçit vermeyen Başakşehir, Konferans Ligi’nde turu geçti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Başakşehir destanı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-0 mağlup etti. Rakibini deplasmanda da 3-1 yenen turuncu-lacivertli ekip, play-off turuna yükseldi. Norveç ekibi Lilleström'ü eleyen Belçika temsilcisi Antwerp ile eşleşen Başakşehir, ilk maçı 18 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak. Temsilcimiz, bu turu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdıracak. Maça etkili başlayan Başakşehir, ilk yarı biterken Ömer Ali'nin pasında Okaka ile golü bulda ve soyunma odasına 1-0 galip girdi. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren temsilcimiz, 74. dakikada Touba ile farkı ikiye çıkardı. Münir ile Mahmut'un organizasyonu sonrası defanstan dönen topu Touba ağlara gönderdi. 79'da oyuna giren Başakşehir'in golcüsü Aleksic, 84'te Münir'in topuk pasını plase bir vuruşla ağlara gönderdi. 10 gün içerisinde oynadığı 3 maçta 10 gol atan Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam ediyor.
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